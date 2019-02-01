TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Türkiye

Jandarma komandolar dağlarda operasyonda

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyon yapıldı. TRT Haber, Mehmetçiğin nefes kesen operasyonunu saniye saniye görüntüledi.

01 Şubat 2019 Cuma 21:21 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 21:21

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