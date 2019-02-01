TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Türkiye

Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini benzin dökerek ateşe verdi

Adana'da Nurşen B. , boşanmayı kabul etmeyen eşi Sefa B.'nin iş yerini, benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 17:12 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 17:12

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