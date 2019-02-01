TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Türkiye

AK Parti Ankara Adayı Mehmet Özhaseki TRT Haber’e konuk oldu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'yı bütün bu alanlarda bir numara yapmayı hedefliyoruz" dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 12:55 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 12:55

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