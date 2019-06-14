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MHP Genel Başkanı Bahçeli seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor
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Jandarma Genel Komutanlığı 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Jandarma Genel Komutanlığı, 180. yıl dönümü törenlerini Ankara Beytepe Kampüsü'nde gerçekleştirdi. Törende jandarmanın seçkin birliklerinin gösterisi nefes kesti.
14 Haziran 2019 Cuma 22:31 -
Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 22:31
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