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Türkiye

Şehit Eren Bülbül anısına duygulandıran karne

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için karne düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 20:54 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 20:54

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