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Türkiye

Siirt'te yıldırım düşme anı kamerada

Siirt'te bir apartmanın damına yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:36 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 19:36

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