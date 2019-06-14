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Türkiye

Tramvayı durdurup rayların üzerindeki güvercini kurtardı

Kayseri’de tramvay sürücüsü Cihan Doğan (28), sefer sırasında rayların üzerinde gördüğü güvercini, tramvayı durdurarak raylardan alıp kenara koydu.

14 Haziran 2019 Cuma 15:42 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 15:42

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