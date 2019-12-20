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Kültür Sanat

İzmir'deki eski Rum köyü dünyaya tanıtılacak

İzmir'in ıssız köyü Sazak, Fethiye’nin Kayaköy’ü gibi turizme kazandırılacak. Karaburun ilçesinde mübadele yıllarında terk edilen tarihi köyü ayağa kaldırmak için harekete geçildi.

20 Aralık 2019 Cuma 11:54 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 11:57

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