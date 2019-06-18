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Türkiye

İtfaiye ekipleri evini su basan yaşlı kadını kurtardı

Kırıkkale'deki Osmangazi Mahallesi'nde yağış nedeniyle 80 yaşındaki Selbi Kahraman'ın evini su bastı. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını kurtardı.

18 Haziran 2019 Salı 21:15 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 21:15

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