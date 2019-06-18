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Türkiye

Trabzon'da sel suları önüne çıkan her şeyi sürükledi

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

18 Haziran 2019 Salı 19:15 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 19:16

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