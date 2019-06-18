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Bilecik'te 2 vatandaşın selle eğlenceli imtihanı

Bilecik'te sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçların üzerine ağaç devrildi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar ise selle baş etmenin yollarını farklı şekilde aradı.

18 Haziran 2019 Salı 20:28 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 20:28

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