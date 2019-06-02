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İtalya'da gemi rıhtıma çarptı: En az 4 yaralı

İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan Giudecca Kanalı'nda meydana gelen kazada, bir cruise gemisi rıhtıma çarptı. Kazada en az 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

02 Haziran 2019 Pazar 13:19 - Son Güncelleme 02 Haziran 2019 Pazar 13:20

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