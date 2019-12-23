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İtalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu

İtalya'da bir gemi, şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturdu. 108 metrelik ticari gemide bulunan 12 kişi güçlükle kurtarıldı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 13:00 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 13:00

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