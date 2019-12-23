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Dünya

Avustralya'da yangından kurtulan koala su içerek serinledi

Tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele eden Avustralya'da bir itfaiyeci, yangından kurtulan koalayı su içirerek serinletti.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:42 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:43

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