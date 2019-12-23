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23.12.2019 - 11:51
Kanal İstanbul'un ÇED raporu kabul edildi
23.12.2019 - 11:06
Eski CHP Milletvekili Aygün: Yapmam gerekeni yaptım, suç duyurusunda bulundum
23.12.2019 - 08:11
Bakan Çavuşoğlu Yunan gazetesine konuştu: Türkiye haklarını savunmaya devam edecek
23.12.2019 - 07:27
Türk ve Rus heyetler ortak adımları ve iş birliği konularını görüşecek
23.12.2019 - 05:01
Asgari ücret için gözler son toplantıda
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Avustralya'da yangından kurtulan koala su içerek serinledi
Tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele eden Avustralya'da bir itfaiyeci, yangından kurtulan koalayı su içirerek serinletti.
23 Aralık 2019 Pazartesi 11:42 -
Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:43
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