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Selanik’te Türk diplomatın aracı kundaklandı

Selanik’te saat 02.35 sularında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Türk Konsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı ateşe verildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:43 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:43

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