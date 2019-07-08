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Dünya

İtalya'da dev yolcu gemisi az kalsın limana çarpıyordu

İtalya'da kötü hava şartları sebebiyle kontrolden çıkan dev yolcu gemisi limanı son anda teğet geçti. Vatandaşlar, son dönemde artan kazalar nedeniyle belediye başkanına tepki gösterdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:31 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:32

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