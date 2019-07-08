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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Bosna Hersek'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki Türk askerleri ile Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:19 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:23

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