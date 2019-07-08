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Bu kazadan yara almadan kurtuldular

Çin'de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı. Araçta bulunan 4 aylık hamile kadın ve eşi, takla atan cipin içerisinden sürünerek çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50

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