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Dünya

ABD'de yıldırımın tekneye düşme anı kameraya yansıdı

ABD'de etkili olan fırtınada, limanda demirlemiş bir tekneye yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:28 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:29

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