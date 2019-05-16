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Türkiye

İstinat duvarları neden çöküyor?

Son günlerde İstanbul'daki istinat duvarlarının çökmesi, gözleri inşaat sektörüne çevirdi. Hayati öneme sahip olan istinat duvarlarını uzmanlar değerlendirdi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:41 - Son Güncelleme 15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:41

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