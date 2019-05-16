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İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Bahçeşehir sitesinde istinat duvarının çöktüğünü açıkladı.

14 Mayıs 2019 Salı 18:42 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 18:42

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