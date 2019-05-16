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Mersin’de strafor fabrikasında yangın

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:23 - Son Güncelleme 15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24

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