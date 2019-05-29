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Yaşam

İstanbul'un fethinin 566. yılı özel etkinliklerle kutlanıyor

İstanbul'un fethinin mimarı Fatih Sultan Mehmet fethin 566 yılında, Fatih Türbesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Akşamki fetih kutlamalarının adresi ise Maltepe sahiliydi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:46 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:46

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