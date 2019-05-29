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Yaşam

Dokumacı kuşlar mühendis gibi yuva yapıyor

Afrika’nın en sıcak bölgelerinden Etiyopya'nın Afar eyaletinde ağaç dallarına yuvalarını büyük bir itina ile yapan "dokumacı" kuşların telaşı ilgi uyandırıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:44 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:12

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