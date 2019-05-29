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İnegöllü öğrenciler köy okullarına 10 bin kitap gönderdi
Bütün illerde kardeş okullar belirleyen İnegöllü öğrenciler, toplandıkları kitapları önce kendileri okudu sonra da köy okullarına gönderdi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:40 -
Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:41
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