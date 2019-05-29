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Yaşam

İnegöllü öğrenciler köy okullarına 10 bin kitap gönderdi

Bütün illerde kardeş okullar belirleyen İnegöllü öğrenciler, toplandıkları kitapları önce kendileri okudu sonra da köy okullarına gönderdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:40 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:41

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