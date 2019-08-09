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Yaşam

İstanbulluların kaçış rotaları

Kamp, deniz keyfi ya da tarih kokan sokaklarda huzur dolu bir gezinti… İstanbul’un yanı başında bulunan birbirinden özel seyahat rotaları, ziyaretçilerini bekliyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 09 Ağustos 2019 Cuma 10:05

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