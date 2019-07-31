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İstanbul'da dev kaçakçılık operasyonu: 7 tır sahte ürün yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda sahte ilaç üreten çete çökertildi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 5 milyon lira değerinde 7 tır sahte ürüne el konuldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45

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