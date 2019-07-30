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Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından nefes kesen paylaşım

Onlar Türkiye'nin en seçkin birlikleri arasında. Milli Savunma Bakanlığı, SAT Komandoları ile ilgili bir klip paylaştı.İşte SAT Komandolarının nefes kesen operasyon ve eğitim görüntüleri.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:27 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:28

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