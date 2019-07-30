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Türkiye

Sivas'ta kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, piknik yapmak için çıktığı kırsalda kaybolduktan 19 saat sonra bulunan yaşlı kadın, "Allah'a sığındım, hiç korkmadım" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 21:17 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 21:23

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