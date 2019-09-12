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Kültür Sanat

İstanbul'da bulunan 900 yıllık sarnıç yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul'un taşı toprağı tarih. Ancak geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bazı yapılar bakımsızlığa yenik düşüyor. O yapılardan biri de, Fatih'teki Zeyrek Camii'nin çevresindeki 900 yıllık sarnıç.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:45 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 16:51

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