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Kültür Sanat

Manisa'da 7. yüzyılda yaşanan depremin izleri bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 7. yüzyılda yaşanan depremin izleri bulundu. Sardes Antik Kenti’nde yapılan kazıda şehrin yıkılmasına yol açan depremin yarattığı tahribat gün yüzüne çıkarıldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:15 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 15:18

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