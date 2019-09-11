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Kültür Sanat

Türkiye'de bir ilk: Aida Operası canlı yayınla TRT 2'de

TRT 2, Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Giuseppe Verdi'nin Aida Operası'nı, Aspendos’tan canlı yayınla ekranlara getiriyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:56 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:57

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