TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Türkiye

İstanbul mavi-turuncuya büründü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için mavi-turuncu renklerle ışıklandırıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:27 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:41

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