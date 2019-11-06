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Dünya

İsrail askeri Filistinli babaya çocuğunun önünde silah doğrulttu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerinin Filistinli bir babaya 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silah doğrulttuğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:44 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:47

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