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Dünya

Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor

Yapay zekanın fanteziden çıkarak bir gerçekliğe büründüğünün bir başka örneği, 'Nao' diye adlandırılan robot futbolcular. Nao'ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesine çalışılıyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:19 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 12:19

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