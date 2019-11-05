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Dünya

Bolivya'da seçim protestosu şiddet olaylarına dönüştü

Bolivya'daki seçimin galibi Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve Morales'in istifasını isteyen muhalifler arasındaki arbedede 4 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:13 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:13

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