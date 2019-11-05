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Dünya

Bolivya'da muhalifler hayatı felç etmeyi amaçlıyor

Bolivya'da Devlet Başkanı Morales'e istifa etmesi için cumartesi günü 48 saat süre tanıyan muhalifler gösterileri radikalleştirme kararı aldı.

05 Kasım 2019 Salı 10:17 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:17

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