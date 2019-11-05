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Dünya

ABD'de tren raylarına düşen yolcu son anda kurtarıldı

ABD'de bir tren istasyonunda yolcu raylara düştü. Yolcu, istasyon görevlisinin yardımıyla son anda ölümden kurtuldu.

05 Kasım 2019 Salı 11:53 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:54

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