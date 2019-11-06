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Dünya

Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti

Endonezya'da bir evde çalışan su tesisatçısı, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düştü ve tankın kapağının altında kalarak hayatını kaybetti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:21 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 12:23

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