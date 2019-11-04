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Dünya

Iraklı göstericiler, İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı

Irak'ta çok sayıda gösterici, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:06 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 12:07

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