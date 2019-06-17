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Türkiye

Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 1’i kadın 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:15 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 16:15

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