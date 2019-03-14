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Hiç tanımadığı biriyle evli olduğunu 56 yıl sonra öğrendi

Hatay'da 70 yaşındaki bir kadın, babasından aldığı maaş kesilince, SGK'ya başvurdu. 14 yaşından bu yana Suriyeli bir adamla evli olduğunu öğrenen kadın boşanma davası açtı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 14:04

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