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Güney Koreli askeri öğrenciden Çanakkale Türküsü

Kara Harp Okulu'nda düzenlenen törende Güney Koreli askeri öğrenci, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresi üzerinden paylaştı.

13 Mart 2019 Çarşamba 22:38 - Son Güncelleme 13 Mart 2019 Çarşamba 22:38

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