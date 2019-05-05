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Türkiye

İntihara kalkışan kadını tren önünden son anda kurtardı

Küçükçekmece'de Mustafa Kemal tren istasyonunda bir kişi, rayların üzerine inerek intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayarak son anda kurtardı.

05 Mayıs 2019 Pazar 20:59 - Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 21:00

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