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Türkiye

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu suya indirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en büyük deniz platformu olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi "TCG Anadolu" suya indirildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:45 - Son Güncelleme 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:45

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