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Türkiye

Arızalı sokak lambaları mobil uygulama ile takip altında

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hayata geçirilen “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” ile yanmayan sokak aydınlatmalarının arızaları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşacak.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:52 - Son Güncelleme 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:52

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