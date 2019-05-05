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Türkiye

Büyükelçiler "Avrupa Günü" için raket salladı

Ankara'nın yoğun diplomasi trafiğinin yerini bu kez tenis aldı.9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları Ankara'da sporun birleştirici gücüyle başladı, büyükelçiler tenis kortunda ter döktü.

05 Mayıs 2019 Pazar 00:54 - Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 00:54

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