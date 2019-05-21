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İngiltere'de milkshake protestosunun hedefi Brexit Partisi lideri

İngiltere Newcastle'da, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yaptığı tur sırasında, İngiliz siyasetçi Nigel Farage'ın üzerine bir protestocu milkshake döktü.

21 Mayıs 2019 Salı 17:31 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 17:31

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