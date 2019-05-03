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Dünya

İngiltere'de ırkçı söylemlere tepki gösteren genç darp edildi

İngiltere’de İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı siyasetçi Tommy Robinson, kendisini protesto eden gence saldırdı.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:21 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 14:21

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