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Dünya

İngiltere'de Brexit karşıtları sokakta

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış sürecine ilişkin (Brexit) yeniden referandum yapılmasını isteyen gruplar Londra'da yürüyüş düzenledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:09 - Son Güncelleme 23 Mart 2019 Cumartesi 23:09

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